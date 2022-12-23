Интересное 23 декабря 2022, 16:07 Губернатор ЯНАО Артюхов заявил, что в регионе появятся центры для молодежи

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На Ямале в Муравленко откроют новый центр для молодежи. Такой информацией поделился губернатор региона Дмитрий Артюхов в ходе заседания Госсовета РФ по молодежной политике. Об этом сообщил «Север-Пресс».

По словам Артюхова, с молодыми людьми должны работать идейные и талантливые преподаватели. Для того, чтобы привлечь в сферу таких людей, необходимо поднять им заработную плату.

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«Вместе с коллегами из Росмолодежи, платформы „Россия — страна возможностей“ и других ведомств, губернаторами, по поручению президента разработаем Стратегию реализации молодежной политики в России», — отметил Артюхов.

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