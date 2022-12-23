Интересное 23 декабря 2022, 16:46 Губернатор ЯНАО Артюхов высоко оценил программу «Больше, чем путешествие»

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Губернатор ЯНАО, председатель комиссии Госсовета по направлению «Молодежная политика» Дмитрий Артюхов высказался о программе «Больше, чем путешествие». По его словам, поездки по стране формируют у молодых людей чувство общности. Об этом сообщил телеканал «Север-Пресс».

Он подчеркнул, что на данный момент в кругах молодежи присутствует запрос на познавательные путешествия. Подобные поездки помогают глубже изучить историю России и ее культуру.

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Губернатор напомнил, что каждый третий представитель молодежи не покидал пределы родного региона. Проект «Больше, чем путешествие» помогает это исправить.

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«И уже более 85 тысяч молодых ребят благодаря своей активной позиции получили возможность открыть для себя знаковые для нашей страны места. Это плато Путорана, озеро Байкал, Куршская коса, Курильские острова и многие другие», — отметил Артюхов.