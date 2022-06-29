Губернатор ЯНАО Артюхов посетил стройки жилых комплексов в Новом Уренгое

В Новом Уренгое сейчас ведет строительство трех жилых комплексов в микрорайоне Славянский. Сдать объекты планируют до конца года. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетил их в рамках выездного Совета глав округа. Об этом сообщил «Север-Пресс».

В прошлом году в микрорайоне появился новый детский сад на 300 мест. Сейчас строители возводят там школу на 1600 мест. В новом здании обустроят бассейн. Сдать объект планируют в 2023–2024 году.

Кроме того, ведется строительство жилых комплексов. Всего в их состав входит восемь двенадцатиэтажных домов. В большую часть квартир переедут жители аварийного жилья.