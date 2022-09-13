Губернатор ЯНАО Артюхов посетил Салехард с проверкой | 360°

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Губернатор ЯНАО Артюхов посетил Салехард с проверкой

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов совершил рабочую поездку по Салехарду. Глава региона проверил качество ремонта дорог, а также продвижение строительства игровых комплексов. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Артюхов посетил дорогу на Арктической улице. Строители укрепили основание дороги, а также установили новые бордюры и асфальт. Кроме того, трассу оборудовали ливневой канализацией.

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«Сегодня решения появляются: устанавливаются ливневки, меняются коммуникации. Подход комплексный: не только чтобы глаз радовался, но и чтобы ключевые вопросы решались», — отметил он.

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