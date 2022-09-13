Губернатор ЯНАО Артюхов подвел итоги летнего сезона по благоустройству | 360°

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Мир
13 сентября 2022, 00:45
Минобороны Армении заявило об обстреле Азербайджаном территории страны
Мир
13 сентября 2022, 00:32
Путин произнес важную речь о гегемонии США — Global Times
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Подмосковье
12 сентября 2022, 23:58
Скоростной лимит на участке трассы М7 «Волга» увеличат в Балашихе
Спецоперация
12 сентября 2022, 23:45
Союзные силы успешно отбили атаку ВСУ на Красный Лиман
Подмосковье
12 сентября 2022, 23:45
Показательные выступления по водно-моторному спорту провели в Химках
Здоровье
12 сентября 2022, 23:36
Эндокринолог Иванов посоветовал не злоупотреблять полезной пищей
Происшествия
12 сентября 2022, 23:32
Годовалую девочку в Москве чуть не сбросили с балкона. Неравнодушие к чужим детям не позволит истории повториться
Подмосковье
12 сентября 2022, 23:24
Все многоквартирные дома Подмосковья получат паспорта готовности к зиме до 15 сентября
Мир
12 сентября 2022, 23:20
Неизвестные совершили покушение на ректора Херсонского университета