Губернатор ЯНАО Артюхов подвел итоги летнего сезона по благоустройству | 360°

Все новости

Мир

13 сентября 2022, 00:45

Минобороны Армении заявило об обстреле Азербайджаном территории страны

Мир

13 сентября 2022, 00:32

Путин произнес важную речь о гегемонии США — Global Times

Реклама

Подмосковье

12 сентября 2022, 23:58

Скоростной лимит на участке трассы М7 «Волга» увеличат в Балашихе

Спецоперация

12 сентября 2022, 23:45

Союзные силы успешно отбили атаку ВСУ на Красный Лиман

Подмосковье

12 сентября 2022, 23:45

Показательные выступления по водно-моторному спорту провели в Химках

Здоровье

12 сентября 2022, 23:36

Эндокринолог Иванов посоветовал не злоупотреблять полезной пищей

Происшествия

12 сентября 2022, 23:32

Годовалую девочку в Москве чуть не сбросили с балкона. Неравнодушие к чужим детям не позволит истории повториться

Подмосковье

12 сентября 2022, 23:24

Все многоквартирные дома Подмосковья получат паспорта готовности к зиме до 15 сентября

Мир

12 сентября 2022, 23:20

Неизвестные совершили покушение на ректора Херсонского университета

Интересное

13 сентября 2022, 00:07

Губернатор ЯНАО Артюхов подвел итоги летнего сезона по благоустройству

Читать 360tv в

В Ямало-Ненецком автономном округе подошел к концу летний сезон по благоустройству городов. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов прокомментировал проделанные работы. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Строители провели реконструкцию Арктической улицы Салехарда, которую затопило весной этого года. К концу подошел ремонт участка для водителей и пешеходов. Дорога стала четырехполосной. Кроме того, специалисты предусмотрели и ливневые канализации на случай дождей.

Реклама

«Стало намного удобнее! И, мне кажется, безопаснее для пешеходов. И для водителей сократилось время пребывания в пробках, так как город у нас все-таки растет — не только в плане жилья, но и населения», — рассказала местная жительница.

Реклама

Строительство

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама