Губернатор ЯНАО Артюхов подвел итоги летнего сезона по благоустройству | 360°

Интересное 13 сентября 2022, 00:07 Поделиться Telegram

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Viber Губернатор ЯНАО Артюхов подвел итоги летнего сезона по благоустройству

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В Ямало-Ненецком автономном округе подошел к концу летний сезон по благоустройству городов. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов прокомментировал проделанные работы. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Строители провели реконструкцию Арктической улицы Салехарда, которую затопило весной этого года. К концу подошел ремонт участка для водителей и пешеходов. Дорога стала четырехполосной. Кроме того, специалисты предусмотрели и ливневые канализации на случай дождей.

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«Стало намного удобнее! И, мне кажется, безопаснее для пешеходов. И для водителей сократилось время пребывания в пробках, так как город у нас все-таки растет — не только в плане жилья, но и населения», — рассказала местная жительница.

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