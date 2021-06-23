23 июня 2021, 17:39
Губернатор Ямала прочитал лекцию студентам на ледоколе
На Ямале участников конкурса «Большая перемена» пригласили на борт ледокола «Андрей Вилькицкий». Там губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов прочитал им лекцию об истории региона, рассказал сайт «Красный Север».
Около 20 студентов и волонтеров совершили путешествие по Обской губе и прослушали лекцию о том, как осваивался регион и какие проекты реализуются на Ямале сейчас.
«Ребята должны понимать, что они могут быть востребованы на наших проектах», — подчеркнул Артюхов.
Акция была организована в рамках федерального проекта «Знание». Отмечается, что перед тем, как взойти на борт, все студенты сдали ПЦР-тесты.