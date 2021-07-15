Губернатор Ямала дал интервью о поддержке молодежи

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов дал интервью для «Ямал-Медиа», в котором рассказал, почему считает важным поддерживать молодежь. Он также затронул тему возвращения в регион ямальских выпускников.

Губернатор отметил, что для того, чтобы молодые специалисты хотели оставаться жить и работать на родине, им нужно оказывать поддержку еще на этапе обучения.

«Пока ты молодой и кажется, что весь мир у твоих ног, важно, чтобы родина тебе приветственно помахала. Это может быть стипендия на время учебы, приглашение на производственную практику. От того, что мы сближаем малую родину со студентом — выше вероятность, что он вернется», — сказал Артюхов.

Он отметил, что выбор в любом случае остается за человеком, написало ИА «Север-Пресс».

Также разговор коснулся молодежи из коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Губернатор сказал, что у них должен быть выбор: жить традиционно или получать высшее образование.

«Надо иметь две дороги. Первая — вплоть до поступления в лучшие вузы страны. Но если земля предков не отпускает, и нет желания ехать покорять Москву — это тоже отличный выбор. Мы создаём условия и в поселках, чтобы можно было и там работать», — подчеркнул Артюхов.