Интересное 14 декабря 2022, 03:10 Губернатор Дрозденко рассказал о реконструкции 106 пространств Ленобласти в 2023 году

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В 2023 году в Ленинградской области проведут реконструкцию 106 общественных пространств. Такой информацией поделился губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в ходе пресс-конференции. Об этом сообщил «ЛенТВ24».

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По словам политика, на данный момент регион занимает первое место по благоустройству в рамках программы «Комфортная среда». Дрозденко подчеркнул, что Ленинградская область получает федеральное софинансирование, а также прямое финансирование. В программу попадают от пяти до семи пространств, написали «Невские новости».