Губернатор Алексей Дюмин помог жителям Тулы исполнить желания на Новый год

Губернатор Алексей Дюмин вот уже на протяжении пяти лет проводит в Туле акцию по исполнению желаний. Жители города направляли пожелания по разным каналам связи. Об этом сообщила ТСН24 со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Например, многодетная семья из Ленинского, в составе которой восемь детей, получила перед Новым годом сертификат на покупку автомобиля. Аналогичным подарком удостоили и молодого учебного из Кимовска. Мужчина из Алексина, который всегда мечтал посетить Парад Победы, отправится туда в 2022 году.