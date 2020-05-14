GTA V стали раздавать бесплатно

Компания Epic Games решила порадовать пользователей своего официального магазина. Одна из самых популярных игр всех времен, Grand Theft Auto V, стала доступна для бесплатной загрузки.

Релиз появился на странице с бесплатными играми интернет-магазина Epic Games Store. Начиная с 14 мая пользователи могут скачать GTA V, для загрузки она будет доступна до 21 мая. Grand Theft Auto V стала бесплатной в рамках акционной раздачи игр от сетевого магазина.

Обычно раз в неделю и в определенное время Epic Games Store выпускает «загадочную игру». Но в случае с легендарной GTA V информация о бесплатной раздаче появилась в Сети за несколько часов до релиза. Внимательные пользователи Twitter успели заметить, что появление GTA V анонсировал официальный аккаунт магазина, но позже публикацию удалил. Но скриншоты с записью разлетелись по Сети.

Правда, сейчас скачать бесплатно легендарную игру у геймеров не получается. Возможно, из-за большого наплыва пользователей сайт завис.