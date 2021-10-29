«Грустный» кот Миша стал звездой в TikTok

В TikTok появилась новая звезда. Сердца зрителей завоевал кот по имени Миша с необычным «выражением лица».

Мордочка Миши всегда выражает печаль. За это пользователи прозвали его «самым грустным котом».

В Сети предположили, что питомец просто засыпает на некоторых роликах, а на самом деле он всем доволен. Но запись под правильную музыку, монтаж и юмористические подписи делают свое дело. Благодаря актерской игре Миши хозяйка канала Juliumrr набрала уже больше сотни тысяч подписчиков.

Забавные животные постоянно становятся популярными в TikTok. Иногда они могут быть не просто милыми и эмоциональными, но и по-настоящему талантливыми. Например, мопс по имени Нудл стал предсказателем будущего.

Каждое утро хозяин поднимает своего любимца и начинает наблюдать, как тот будет себя вести. Если Нудл снова ляжет спать — день будет так себе, а если проявит немного бодрости и усидит на месте — все сложится наилучшим образом.