Группы для билингвальных детей появились в детских садах Салехарда | 360°

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14 октября 2022, 14:34

Группы для билингвальных детей появились в детских садах Салехарда

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Билингвальные группы для дошкольников появились в детском саду «Улыбка» в Салехарде. Детей будут обучать английскому языку. Об этом сообщил INFOX.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

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Всего в детском саду открыли две подобные группы. С ребятами будут заниматься специалисты из лингвистического центра «Еврошкола». Уроки будут проходить в игровой форме. Благодаря такому подходу дети смогут с легкостью изучать иностранный язык.

Детские сады

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