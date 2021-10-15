Группа Red Hot Chili Peppers выпустит новый альбом

Американская группа Red Hot Chili Peppers объявила о выходе нового музыкального альбома. В записи примет участие гитарист Джон Фрушанте, который неоднократно уходил из коллектива. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на издание Rolling Stone.

Барабанщик Чед Смит рассказал фанатам, что работа над пластинкой близится к концу. Он отметил, что с вернувшися музыкантом альбом приобретет новое звучание.

«Джона не было в нашей группе десять лет. Это много. Так что, конечно, альбом будет звучать по-другому, но он будет звучать именно как релиз нашего квартета, потому что у нас есть особая химия. Эта пластинка будет в стиле Red Hot Chili Peppers, но при этом новой, несколько иной. Нам это очень нравится, мы гордимся этим», — заявил Смит.

На данный момент точной информации о дате выхода альбома нет. По неподтвержденным данным, премьера пластинки назначена на 4 июня следующего года. В этот день группа планирует отправиться в мировое турне.