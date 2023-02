Интересное 07 февраля 2023, 18:28 Группа Linkin Park выпустит трек, записанный еще при жизни солиста Честера Беннингтона

Читать 360tv в

Музыкальная группа Linkin Park представит ранее неизданную музыкальную композицию. Песня выйдет под названием Lost. Об этом сообщил RT.

Трек был записан еще при участии покойного солиста группы Честера Беннингтона, который ушел из жизни 20 июля 2017 года.

Реклама

Известно, что музыканты записали песню в начале 2000-х годов. Она должна была стать частью альбома Meteora наравне с Numb, Faint, Breaking The Habit, From The Inside, Somewhere I Belong и Session.

Реклама