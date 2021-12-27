Группа «ДДТ» выпустит новый альбом

Группа «ДДТ» планирует выпустить новый альбом. Пластинка должна выйти в следующем году. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Instagram-аккаунт исполнителей.

«Этот год мы начали с плодотворной работы, а именно с записи новых песен, одна часть из которых вошла в наш 21-й студийный альбом „Творчество в пустоте“, а другая будет представлена в следующем», — сказано на странице группы.

Музыканты отметили, что их увлекла творческая работа. Порой процесс заставлял понервничать, однако чаще он приносил спокойствие.

Участники группы рассказали, что работа над композициями заняла полгода. Они старались экспериментировать в поисках новых звуков.

«Полгода мы искали звуки, слова, аранжировки, крутили ручки, меняли педали, комбики и усилители, рвали струны, тексты и ломали барабанные палочки», — поделились участники группы.

Альбом «Творчество в пустоте» вышел в октябре. Работа над пластинкой велась благодаря финансовой поддержке фанатов. На краудфандинговой платформе музыканты собрали почти 22 миллиона рублей.