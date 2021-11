Группа BTS стала «Артистом года»

K-pop группа BTS заняла первое место в номинации «Артист года» на престижной музыкальной премии American Music Awards 2021. Коллектив стал первой азиатской музыкальной группой, которая удостоилась данной премии. Об этом сообщило РИА ФАН.

Среди номинантов также были Ариана Гранде, Дрейк, Оливия Родриго, Тейлор Свифт и The Weeknd. Церемония награждения прошла минувшей ночью в Лос-Анджелесе.

Ранее группа вырвалась на первое место в рейтинге Billboard Hot 100. Исполнителей также номинировали на «Грэмми», но победа досталась Леди Гаге и Ариане Гранде с песней Rain On Me.

Первая ежегодная музыкальная премия American Music Awards состоялась в 1973 году.

Ранее BTS совместно с британскими музыкантами Coldplay выпустили новый трек под названием My Universe. Релиз композиции назначен на 15 октября. My Universe войдет в альбом под названием Music of the Spheres.