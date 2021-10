Группа ABBA сделает новый необычный релиз

Шведская группа ABBA выпустит ранее неизданный трек Just A Notion. Запись песни состоялась летом 1978 года. Предполагается, что композиция увидит свет 22 октября. Об этом сообщил ТАСС.

Композицию записали в момент работы над шестым студийным альбомом Voulez-Vous. Однако в итоге песня не была выпущена по неизвестным причинам. После этого песня была оставлена на много лет, передало РИА ФАН.

Не так давно группа объявила о воссоединении. Исполнители вернулись к занятию музыкой спустя почти 40 лет. В начале сентября группа на своем официальном YouTube-канале выложила клип на композицию I Still Have Faith in You. За несколько дней видеоролику удалось набрать более семи миллионов просмотров. В ближайшее время группа планирует выпустить еще несколько треков, а начале ноября целый альбом, который получил название Voyage.

Ранее группа создала аккаунт в TikTok. Меньше чем за сутки музыканты набрали более 200 тысяч подписчиков. При этом они выложили лишь два ролика.