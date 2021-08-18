Грант на регистрацию выявленных памятников культуры учредили в Москве

Глава столичной администрации Сергей Собянин подписал указ, согласно которому на регистрацию выявленных памятников культурного наследия выделят грант в размере 10 911 900 рублей. Об этом сообщили «Аргументы и факты» со ссылкой на сайт мэра Москвы.

Деньги потратят на подготовку документов, которые включают сведения о выявленных объектах культурного наследия. Полученные сведения будут добавлены в Единый госреестр недвижимости. Необходимо создать около 1100 комплектов документов. По мнению экспертов, такой подход поможет лучшему сохранению памятников культуры.