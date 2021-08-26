Графолог рассказал, какой почерк выдает агрессивного человека

Графолог Оксана Поротова рассказала, как определить агрессивного или склонного к обману человека по почерку. Об этом сообщил «Мир 24» со ссылкой на Пятый канал.

Специалист отметила, что в первую очередь необходимо обращать внимание на размер букв и строк, нажим, наклон и очертания. Мозг склонного к агрессии человека формирует в его голове определенные импульсы. Негатив транслируется на бумагу с помощью рук.

«Это будет почерк корявый, с деформированными формами букв, со сниженной читабельностью, как правило, с сильным нажимом», — рассказала Поротова.

Эксперт рассказала также, что благодаря почерку можно выявить обманщика. По ее словам, буквы у такого человека будут открытыми у основания.

Однако эксперт подчеркнула, что создать полный психологический портрет человека можно лишь на основании нескольких факторов. Сделать заключение о характере человека только по почерку не могут даже специалисты. Необходимо учитывать различный набор факторов, например, домашнюю обстановку или состояние здоровья человека.