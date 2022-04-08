Градостроительная игра Romans: Age of Caesar от команды Firefly Studios выйдет 27 апреля

Разработчики Firefly Studios, работающие над созданием градостроительной игры Romans: Age of Caesar, объявили ее дату выхода. Она назначена на 27 апреля, написал «Ридус».

Сама концепция игры достаточно оригинальна. Строить город классической эпохи можно будет совместно с 16 игроками. В одиночку геймер создать целый город не сможет. После строительства игрокам предстоит устанавливать торговые пути, которые нужно защищать от варварских налетчиков. В случае территориальных споров с другими геймерами могут развернуться целые сражения.

«Амбициозные лидеры в конечном итоге обратят внимание на римский сенат, и здесь есть еще один уровень игрового процесса. Как только вы при помощи подкупа или иных методов добьетесь заветного титула Цезаря, у вас на спине, естественно, будет нарисована большая цель, и вам придется использовать все имеющиеся в вашем распоряжении рычаги власти, чтобы остаться верховным правителем Рима», — рассказал Ник Таннахилл из Firefly.

Градостроительная игра Romans: Age of Caesar основана на опыте оригинальной команды дизайнеров, которые работали над классической Caesar III.