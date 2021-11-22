Город в честь криптовалюты возведут в Сальвадоре

Первый в мире город в честь криптовалюты планируют возвести в Сальвадоре. Об этом сообщила «Газета.ru».

Жители города смогут не платить налоги, за исключением НДС. Об этом рассказал президент страны Найиб Букеле в ходе конференции Bitcoin Week. Новый город будет называться Bitcoin City. Он будет иметь круглую форму. В центре же будет располагаться выставочный комплекс в виде символа «₿». Функционировать же город будет с помощью возобновляемых геотермальных источников энергии.

Сальвадор является первой в мире страной, которая признала биткоин в качестве платежного средства. Закон был принять в силу 7 сентября.