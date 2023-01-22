Интересное 22 января 2023, 18:38 Горящий «поезд-призрак» в Германии уехал от пожарных и полиции Уехавший от полиции горящий «поезд-призрак» в Германии попал на видео

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Беспилотный железнодорожный состав загорелся в Германии. После прибытия бригады пожарных локомотив внезапно поехал в сторону Австрии. Видео появилось в социальных сетях.

ЧП произошло в Баварии. Пожарные получили сообщение о возгорании уже в темное время суток, вместе с ними на место прибыла и полиция.

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Однако не успели экстренные службы приступить к работам по тушению, как беспилотный локомотив тронулся по слегка наклонным путям — в сторону станции Фрайлассинг.

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«На самом деле мы сказали, что теперь не хватает только Брюса Уиллиса, который выпрыгивает сзади, а затем останавливает локомотив. Я никогда не видел ничего подобного» — сообщил изданию Merkur командир добровольческой пожарной части Фрайлассинга Рохус Хойсман.

Остановить многотонный поезд удалось только специальным тормозящим буфером.

Аварийные службы вместе с железнодорожниками предотвратили серьезную опасность для людей или повреждения зданий, прилегающих к путям, благодаря умелому переключению путей и тушению пожара непосредственно перед государственной границей.