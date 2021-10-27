Дачникам дали советы, как вырастить голубику на своем участке

Принято считать, что голубика капризная и прихотливая ягода — вырастить ее самостоятельно достаточно сложно, а покупать в магазине не слишком дешево (в зависимости от фасовки ее цена может достигать тысячи рублей). И если с ценой на нее сделать ничего нельзя, то вырастить ягоду на участке — запросто. Дачникам рассказали, как это сделать.

Автор канала «Посад» в «Яндекс.Дзен» рассказал, что с плантации в шесть кустиков голубики ежегодно имеет несколько килограммов этой ягоды.

Для того, чтобы вырастить голубику на своем участке, нужно соблюсти специальные условия. По словам автора материала, эта ягода любит солнечный участок, кислую почву, влажную плодородную землю и мох.

А вот «затенение, сырой тяжелый грунт, вымокание корней» голубика не любит.

Также многое зависит от посадки. Для куста голубики предлагается отводить один квадратный метр.

Если участок ровный, с песчаной почвой, из которой влага уходит очень быстро, то рекомендуется создать для голубики небольшую искусственную низину, примерно на 10 сантиметров ниже общего уровня.

Сняв верхний плодородный слой, автор материала выбрал 40 сантиметров чистого строительного песка, а вместо него уложил торф. Как отмечается, для голубики нужен рыжий, верховой, а не черный, низинный. Его следует перемешать с компостом в пропорции 1:1, и вернуть назад плодородную землю.

При посадке под каждый куст можно вносить по половине стакана комплексного удобрения для хвойных. Голубике, как отмечается, вредят кроты и мыши, подрывающие слабые корни.

Пересадку ягода переносит нормально, и любит землю, на которой растут свинушки. Для полива нужно от 10 литров воды под куст в неделю. Это обязательный минимум, если нет дождей. Рекомендуется сажать несколько разных сортов, поскольку они дают урожай лучше, чем один.

Земельный участок, на котором планируется посадка овощей, необходимо подготовить к зимнему периоду. Агроном Елена Назарова рассказала, что даже перед холодами огород нуждается в обработке от вредителей, а деревья в саду — в обрезке.