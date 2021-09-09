Бизнес-аналитик рассказал о плюсах и минусах голосовых сообщений

Бизнес-аналитик мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева рассказала, какие есть преимущества и недостатки у голосовых сообщений. Об этом сообщило РИА ФАН.

На данный момент функция голосовых сообщений доступна во многих приложениях, например, в WhatsApp, Telegram, Gem4me, WeChat, Viber. Она отметила, что появление голосовых сообщений — закономерный процесс.

«На сервис был запрос пользователей, он был нужен, и это был логичный шаг в техническом развитии мессенджеров. И вообще все нововведения и разработки, расширяющие возможности пользователя, — полезны и неизбежны в общем IT-прогрессе», — отметила специалист.

Ильичева заявила, что одним из плюсов голосовых сообщений является скорость записи. По ее словам, использовать эту функцию стоит в ситуациях, когда нет возможности писать текстовые сообщения.

«Но гораздо больше ситуаций, когда удобнее использовать стандартный текстовый набор, записать сообщение, возможно, отправителю удобнее, но и во время записи рядом могут находиться люди, которым это может помешать», — объяснила она.

Также эксперт отметила, что собеседнику зачастую необходимы наушники, чтобы прослушать голосовое сообщение. При этом они не всегда могут находиться под рукой. Также если сообщение необходимо скопировать или процитировать, то сделать это с голосовым сделать это невозможно. К тому же, по словам специалиста, искать голосовые сообщения в чате не всегда удобно.