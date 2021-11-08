Политолог прокомментировал голодовку Саакашвили

Политолог Сосо Шатберашвили высказался о голодовке бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и возвращении политика в страну. Об этом сообщил «РЕН ТВ».

«Саакашвили прилетел в Грузию, потому что ему кто-то обещал вернуть власть и посодействовать в государственном перевороте — в точно таком же, в каком он участвовал в 2003 году», — отметил эксперт.

Он подчеркнул также, что политик наслаждается властью. Кроме того, Шатберашвили подчеркнул, что за время своего правления бывшему президенту удалось наворовать огромное состояние, передало ИА НСН.

Голодовку же политолог назвал постановочной. По его словам, Саакашвили не смог бы протянуть столь продолжительное время без пищи. Кроме того, эксперт напомнил, что в интернете появился видеоролик, на котором экс-президент ест кашу и пьет сок.

«Когда мы вместе работали в городском совете Тбилиси, он даже 15 минут не мог усидеть без еды или газировки. Всегда пил или ел что-то», — сказал эксперт.