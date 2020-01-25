    25 января 2020, 01:34

    Голливудский астролог составил китайский гороскоп для всех знаков на 2020 год

    Анастасия Кукова

    Знаменитый голливудский астролог Николас Аюла составил предсказания для всех знаков китайского зодиака, и определил, чего они могут ожидать в 2020 году, повышения на работе или разрыва отношение. Китайский новый год наступает 25 января.
    Голливудский астролог составил китайский гороскоп для всех знаков на 2020 год

    Издание Daily Mail Australia опубликовало рекомендации астролога на год Крысы, с которого начинается 12-летний цикл.

    Никола Аюла утверждает, что Крыс в этом году ждут карьерный рост и повышение зарплаты. Начальство и коллеги будут неизменно любезны. Астролог посоветовал в апреле и сентябре не упустить возможность завести новые полезные знакомства.

    Родившимся в год Быка следует развивать навыки, которые помогут достичь успеха в работе. Особенно в июне и октябре. Но нужно находить время на веселье и встречи с друзьями.

    Тиграм Аюла посоветовал не брать на себя слишком много ответственности, и смотреть на жизнь объективно. Иначе неизбежны разочарования.

    Новых друзей или даже любовь может в 2020 году встретить Кролик. Случайная встреча позволит встретить родственную душу или даже любовь.

    Для Драконов этот год будет очень успешным. Но им стоит быть более уверенными в себе и принимать продуманные решения. Николас посоветовал им чаще хвалить себя, чтобы привлечь людей, которые смогут помочь.

    В 2020 году Змеи должны всерьез заняться здоровьем и саморазвитием. Нужно также научиться экономить, и накопить денег на крупные покупки.

    Из-за семейных конфликтов и проблем на работе новый год может стать для Лошади трудным. Им стоит быть готовыми ко всему, но не избегать проблем. Чаще общайтесь с друзьями и планируйте свое будущее.

    Зато Козы в 2020 году будут вознаграждены за приложенные в прошлом усилия. Их ждут успехи на всех фронтах. В особенности, на личном. Астролог утверждает, что Козы могут встретиться с идеальным партнером в неожиданной ситуации.

    Обезьяны окажутся в центре внимания, их оценит начальство. Им нужно быть искренними, не зацикливаться на обидах, а также записывать в заведенный дневник новые идеи.

    Если Петухи составят четкий план действий, этот год может стать очень успешным. Им лучше заниматься тем, что лучше всего получается, и не пытаться поменять место работы. Необходимо также избегать чрезмерных трат. Петухи могут познакомиться с интересными людьми, но дома их ждет настоящее счастье.

    Собакам не нужно строить долгосрочные планы и следует жить тем, что есть. Их ждут внезапные перемены и возможности. Например, покупка дома или машины. Возможно, личные отношения закончатся помолвкой.

    Для Свиней в этом году начнется трудный этап. Им нужно сосредоточиться на работе, и убрать из своей жизни «токсичных» друзей. Планирование в этом году даст направление на ближайшие годы. Если Свинья будет готова к переменам, это будет очень успешное время. Николас посоветовал обратить особое внимание на правовые и денежные вопросы, чтобы избежать штрафов. Астролог предложил не прятать голову в песок, а смотреть фактам в лицо и действовать.