Голливудский астролог составил китайский гороскоп для всех знаков на 2020 год

Знаменитый голливудский астролог Николас Аюла составил предсказания для всех знаков китайского зодиака, и определил, чего они могут ожидать в 2020 году, повышения на работе или разрыва отношение. Китайский новый год наступает 25 января.

Издание Daily Mail Australia опубликовало рекомендации астролога на год Крысы, с которого начинается 12-летний цикл.

Никола Аюла утверждает, что Крыс в этом году ждут карьерный рост и повышение зарплаты. Начальство и коллеги будут неизменно любезны. Астролог посоветовал в апреле и сентябре не упустить возможность завести новые полезные знакомства.

Родившимся в год Быка следует развивать навыки, которые помогут достичь успеха в работе. Особенно в июне и октябре. Но нужно находить время на веселье и встречи с друзьями.

Тиграм Аюла посоветовал не брать на себя слишком много ответственности, и смотреть на жизнь объективно. Иначе неизбежны разочарования.

Новых друзей или даже любовь может в 2020 году встретить Кролик. Случайная встреча позволит встретить родственную душу или даже любовь.

Для Драконов этот год будет очень успешным. Но им стоит быть более уверенными в себе и принимать продуманные решения. Николас посоветовал им чаще хвалить себя, чтобы привлечь людей, которые смогут помочь.

В 2020 году Змеи должны всерьез заняться здоровьем и саморазвитием. Нужно также научиться экономить, и накопить денег на крупные покупки.

Из-за семейных конфликтов и проблем на работе новый год может стать для Лошади трудным. Им стоит быть готовыми ко всему, но не избегать проблем. Чаще общайтесь с друзьями и планируйте свое будущее.

Зато Козы в 2020 году будут вознаграждены за приложенные в прошлом усилия. Их ждут успехи на всех фронтах. В особенности, на личном. Астролог утверждает, что Козы могут встретиться с идеальным партнером в неожиданной ситуации.

Обезьяны окажутся в центре внимания, их оценит начальство. Им нужно быть искренними, не зацикливаться на обидах, а также записывать в заведенный дневник новые идеи.

Если Петухи составят четкий план действий, этот год может стать очень успешным. Им лучше заниматься тем, что лучше всего получается, и не пытаться поменять место работы. Необходимо также избегать чрезмерных трат. Петухи могут познакомиться с интересными людьми, но дома их ждет настоящее счастье.

Собакам не нужно строить долгосрочные планы и следует жить тем, что есть. Их ждут внезапные перемены и возможности. Например, покупка дома или машины. Возможно, личные отношения закончатся помолвкой.

Для Свиней в этом году начнется трудный этап. Им нужно сосредоточиться на работе, и убрать из своей жизни «токсичных» друзей. Планирование в этом году даст направление на ближайшие годы. Если Свинья будет готова к переменам, это будет очень успешное время. Николас посоветовал обратить особое внимание на правовые и денежные вопросы, чтобы избежать штрафов. Астролог предложил не прятать голову в песок, а смотреть фактам в лицо и действовать.