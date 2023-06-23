Интересное 23 июня 2023, 13:41 Goldex: 74% россиян хранят драгоценный металл в виде украшений

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Исследование компании Goldex показало, что 74% российских граждан хранят драгоценный металл дома в виде украшений, слитков или монет. Об этом написала Lenta.ru.

Около 54% опрошенных рассказали, что в их копилке находится около пяти штук ценных украшений, причем пользуются ими лишь 9% россиян. Еще 18% рассказали, что надевают золото в исключительных случаях и меняют не более двух украшений, сообщило ИА НСН.

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Примерно 27% участников опроса признались, что при продаже своих украшений могут выручить более 100 тысяч рублей.