  • Глухая девочка впервые услышала голос мамы. Видео с ее реакцией растрогает каждого

    08 декабря 2019, 18:09

    Нина Петлинова

    Маленькая девочка из Англии родилась с глухотой и до недавнего времени ничего не слышала. Чтобы исправить это, родители купили малышке специальный слуховой аппарат. Реакция девочки на голос мамы не оставила равнодушным никого из зрителей, а их уже больше 700 тысяч — отец опубликовал видео этого момента в свой Twitter.

    Первым, что услышала Джорджина Аддисон стал голос ее мамы. Девочка выглядела очень удивленной, но при этом счастливой, и не сдерживала своих эмоций. Она радостно кричала и смеялась, когда Луиза продолжала с ней разговаривать.

    «Как будто у нее резко включился свет, и она услышала голос своей матери», — сказал ее отец.

    Видео с реакцией Джорджины ее отец Пол опубликовал в своем Twitter 5 декабря. Всего за три дня оно собрало более 700 тысяч просмотров и почти 50 тысяч лайков. Никто из пользователей социальной сети не остался равнодушным после просмотра этого ролика. Своими впечатлениями зрители поделились в комментариях под видео — их собралось уже более двух тысяч.

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    «Честно говоря, это одна из самых восхитительных вещей, которые я когда-либо видел»

    «Какое великолепное видео! Спасибо, что поделились своей радостью!»

    «Это лучший твит, который я когда-либо видела!»

    «Счастлив за вас и вашу малышку»

    «Какая красотка! И такая милая».