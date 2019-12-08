Глухая девочка впервые услышала голос мамы. Видео с ее реакцией растрогает каждого

Первым, что услышала Джорджина Аддисон стал голос ее мамы. Девочка выглядела очень удивленной, но при этом счастливой, и не сдерживала своих эмоций. Она радостно кричала и смеялась, когда Луиза продолжала с ней разговаривать.

«Как будто у нее резко включился свет, и она услышала голос своей матери», — сказал ее отец.

Видео с реакцией Джорджины ее отец Пол опубликовал в своем Twitter 5 декабря. Всего за три дня оно собрало более 700 тысяч просмотров и почти 50 тысяч лайков. Никто из пользователей социальной сети не остался равнодушным после просмотра этого ролика. Своими впечатлениями зрители поделились в комментариях под видео — их собралось уже более двух тысяч.

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«Честно говоря, это одна из самых восхитительных вещей, которые я когда-либо видел»

«Какое великолепное видео! Спасибо, что поделились своей радостью!»

«Это лучший твит, который я когда-либо видела!»

«Счастлив за вас и вашу малышку»

«Какая красотка! И такая милая».