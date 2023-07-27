Интересное 27 июля 2023, 16:23 Глобальный институт McKinsey: женщины потеряют больше рабочих мест из-за искусственного интеллекта

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Женщины в сравнении с мужчинами потеряют больше рабочих мест из-за искусственного интеллекта. К такому выводу пришел Глобальный институт McKinsey. Об этом сообщил «Ридус».

Все дело в том, что женщины задействованы в большем количестве сфер, которые будут подлежать автоматизации. Среди направлений — общественное питание, обслуживание клиентов и продажи, а также офисная поддержка. Кроме того, в среднем женщины занимают более низкооплачиваемые должности и выполняют те задачи, которые проще автоматизировать.