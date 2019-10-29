Главу Apple уличили в том, что он не пользуется AirPods

Глава Apple Тим Кук, похоже, не пользуется наушниками Apple. Ему просто подрисовывают их в фотошопе. На это обратил внимание журналист издания The Verge Хаим Гартенберг.

В своем Twitter-аккаунте он сравнил два фото Тима Кука. Одно было поставлено на аватарку главы Apple после презентации компанией AirPods Pro, которая прошла 28 октября. Другое фото — предыдущая аватарка Тима Кука, только не отредактированная в фотошопе. Или наоборот, отредактированная.

«Могу сделать только два вывода: либо кто-то прифотошопил AirPod к уху Тима на втором фото, либо кто-то с помощью фотошопа убрал наушник на первом», — пишет журналист в Twitter.

Другой журналист, Шон Холлистер, стал искать в сети фото главы Applе, где он бы носил AirPods, но ничего не нашел.

Примечательно, что на одном из своих интервью о наушниках, Тим Кук только сделал вид, будто вставляет один из них в ухо. Журналист предположил, что у главы Apple нет времени вести свой аккаунт или же он боится, что его заметят с выпадающим из уха наушником.