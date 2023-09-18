Интересное 18 сентября 2023, 19:41 Главред Life Денесюк рассказала, что пришла в журналистику из сферы МВД

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Главный редактор Life Татьяна Денесюк призналась, что пришла в журналистику из совсем другой сферы — МВД. Об этом она рассказала в интервью Peopletalk.

Денесюк с детства собирала коллекцию вырезок из газет и журналов. По словам главреда, семья не поддержала ее решения стать журналистом, из-за чего пришлось поступить в Университет МВД, сообщил Life.

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«Родители смеялись: видимо, растёт журналист! Но когда пришло время определяться с институтом, мой выбор семья не поддержала», — рассказала Татьяна Денесюк.

Главный редактор отметила, что спустя 10 лет ей удалось устроиться в петербургское отделение федерального LifeNews. Тогда она работала в отделе происшествий. По словам Денесюк, именно это помогло ей стать журналистом.