Главой Попечительского совета Фонда защиты детей стала Мария Львова-Белова

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова стала главой попечительского совета Фонда защиты детей. Об этом сообщил «Ридус».

Решение о назначении приняли в ходе съезда государственной организации «Фонд защиты детей». Всего в мероприятии приняли участие члены 40 региональных отделений.

«Президентом мне поручено защищать права детей России, и Фонд действует в той же логике. Объединяя усилия, мы действуем в интересах детей», — сказала Мария Львова-Белова.

Также во время съезда участники избрали нового председателя фонда. Им стал Президент Международной Ассоциации детских фондов, российский журналист и прозаик Дмитрий Альбертович Лиханов. Ранее мужчина являлся заместителем председателя.