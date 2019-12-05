Главным цветом 2020 года стал классический синий

В американском Институте цвета Pantone назвали главный цвет грядущего года. Его символизирует классический синий, элегантный по своей простоте, внушающий спокойствие и уверенность.

Специалисты Pantone Color Institute опубликовали свои выводы насчет цвета 2020 года на сайте организации. Исследовательский центр занимается экспериментами с цветом и выясняет его влияние на разные сферы жизни.

Названо слово 2019 года Подробнее

«Pantone 19-4052 Classic Blue — это вечный и неизменный оттенок синего, элегантный в своей простоте. <…> Подчеркивает наше стремление к надежности и стабильности, которая может стать основой при переходе в новую эру», — подчеркнули эксперты.

В Pantone добавили, что классический синий «напоминает огромное и бескрайнее вечернее небо», «побуждает выйти за рамки обыденного», воспринимается как цвет спокойствия и дает ощущение покоя.

Pantone Color Institute определяет главный цвет уже 20 лет — с 2000 года. Уходящий год, как посчитали в организации, символизировал оттенок оранжевого 16-1546 Living Coral.