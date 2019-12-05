Главным цветом 2020 года стал классический синий
Специалисты Pantone Color Institute опубликовали свои выводы насчет цвета 2020 года на сайте организации. Исследовательский центр занимается экспериментами с цветом и выясняет его влияние на разные сферы жизни.
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«Pantone 19-4052 Classic Blue — это вечный и неизменный оттенок синего, элегантный в своей простоте. <…> Подчеркивает наше стремление к надежности и стабильности, которая может стать основой при переходе в новую эру», — подчеркнули эксперты.
В Pantone добавили, что классический синий «напоминает огромное и бескрайнее вечернее небо», «побуждает выйти за рамки обыденного», воспринимается как цвет спокойствия и дает ощущение покоя.
Pantone Color Institute определяет главный цвет уже 20 лет — с 2000 года. Уходящий год, как посчитали в организации, символизировал оттенок оранжевого 16-1546 Living Coral.