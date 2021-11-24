Главный музей Ямала отпразднует свой юбилей

Музейно-выставочный комплекс имени И. С. Шемановского выступит организатором окружного музейного фестиваля «Музееннале-2021». Мероприятие будет приурочено к 115-летию выставочного комплекса. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Фестиваль состоится 27–28 ноября. В нем примут участие муниципальные музеи округа. Все музеи расскажут о своих достижениях в сфере культуры, для посетителей будут организованы экскурсии, занятия, мастер-классы и онлайн-мероприятия. Целью мероприятия станет обмен опытом, а также презентация достижений.