Интересное 21 июня 2023, 18:18 Главный архитектор Петербурга Соколов назвал «Атриум на Невском, 25» своим наиболее знаковым проектом

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Одним из самых знаковых проектов в профессиональной карьере главного архитектора Санкт-Петербурга Павла Соколова стала реконструкция «Атриума на Невском, 25». Об этом архитектор сообщил газете «Петербургский дневник».

По его словам, здание было построено приблизительно в 1813–1817 годах, в нем жили церковнослужители Казанского собора. В ходе реконструкции дому вернули прежний внешний облик и наполнили его современным содержанием.

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Соколов отметил, что работа над этим проектом дала ему колоссальный опыт взаимодействия с зарубежными строительными компаниями.