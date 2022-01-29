Главные события 29 января в истории

Первая городская почта, патент на автомобиль, день рождения Антона Чехова — такими событиями вошло 29 января в историю. Что еще произошло в этот день — в материале «360».

29 января 1616 года был открыт мыс Горн — южная оконечность Америки. В 1615 году группа голландских купцов из города Хорн отправила экспедицию для поиска нового пути в Ост-Индию.

25 мая из гавани Хорна вышли два судна — «Эндрахт» и «Хорн». Командовал экспедицией Виллем Схаутен. 7 декабря корабли достигли Патагонии, где их вытащили на пляж для очистки корпусов от ракушек и водорослей. Во время этой процедуры произошел пожар, и один из кораблей, «Хорн», сгорел почти дотла. Команде «Хорна» пришлось перебраться на «Эндрахт», но плавание продолжалось.

24 января 1616 года корабль миновал Магелланов пролив. Схаутен подозревал, что земля должна когда-нибудь кончиться, что и произошло вечером 29 января. Схаутен решил назвать крайнюю южную точку Америки мысом Хорн — в честь родного города и погибшего корабля. Экспедиция доказала, что Огненная Земля является островом. Пересекая Тихий океан по пути к ост-индским берегам, было открыто несколько архипелагов.

26 октября 1616 года судно прибыло в Батавию — центр голландской Ост-Индии. Однако по прибытии губернатор Батавии приказал арестовать мореплавателей за нарушение прав Ост-Индийской компании, поскольку они прошли без разрешения Магелланов пролив.

«Эндрахт» вместе c грузом был конфискован, а Схаутена и моряков отправили в Голландию, где их должны были осудить. Это взбудоражило общественность, и суд оправдал путешественников. Губернатор Батавии был отозван со своего поста, а «Эндрахт» был возвращен. Кроме того, Ост-Индийская компания оплатила морякам все издержки. Схаутен в 1619 году опубликовал свои путевые заметки, и мыс Хорн официально появился на картах. В русском языке южную оконечность Америки принято называть мысом Горн.

29 января 1710 года вышел указ Петра I о введении русского гражданского алфавита. При этом церковь продолжала использовать старославянский. Новая азбука состояла из 38 букв, их начертание округлилось. На смену буквенной цифири пришли арабские цифры. Со временем русский алфавит упрощался. Современный вариант вошел в употребление в конце 1917 года.

29 января 1833 года в России впервые появилась городская почта. Естественно, что местом, где это случилось, был Санкт-Петербург, являвшийся столицей в то время. Первая почтовая сеть была организована следующим образом: город разделили на 17 почтовых округов, в которых работали 45 пунктов, где принимали почту.

Обычные лавки, работающие до позднего вечера, отлично подходили для сбора корреспонденции, которую по два почтальона на каждый округ три раза в день относили на почтамт. От услуг лавочников отказались в 1848 году, когда на улицах по всему городу появились почтовые ящики. На почтамте письма сортировались, ставился штемпель, и почтальоны разносили их по адресам. «Штемпельные куверты» для оплаты почтовых расходов в Санкт-Петербурге появились в 1845 году. 13 января 1858 года в обращении появились и первые почтовые марки, утвержденные личным указом императора Александра II.

29 января 1886 года Карл Бенц получил патент на первый в мире автомобиль. Этот день вошел в историю как день рождения автомобиля. Первый автомобиль Бенца, сделанный в 1885 году, представлял собой двухместный экипаж весом 250 килограммов. Он двигался при помощи трех высоких колес со спицами.

На этот автомобиль Бенц поставил свой новый четырехтактный бензиновый мотор с водяным охлаждением мощностью 0,9 лошадиной силы. Цилиндр располагался горизонтально над осью огромных задних колес и приводил их в движение через одну ременную и две цепные передачи. Машина развивала смехотворную по нашим меркам скорость — 16 километров в час, но по тем временам это была весьма прогрессивная конструкция.

Экипаж был назван Motorwagen и в 1885 году впервые продемонстрирован бюргерам Мангейма. Однако новинка вызвала не столько интерес, сколько раздражение. Когда Бенц решил проехать по городу, шум мотора перепугал лошадь мясника. Она понеслась, рассыпав по дороге весь свой груз. Пытаясь замять скандал, Бенц купил испорченный товар, а автомобиль поставил под навес и принялся его совершенствовать.

Лишь 29 января 1886 года, после того как экипаж прошел многочисленные испытания и доработки, Motorwagen получил Германский Императорский патент. В 1887 году первый в мире автомобиль дебютировал на выставке в Париже. Всего Бенц создал три таких автомобиля, два из которых бесследно исчезли, а третий стоит на подиуме в Германском музее в Мюнхене. Говорят, что на автомобиле можно до сих пор ездить.

29 января 1908 года был учрежден первый в России аэроклуб. Открылся он в Петербурге, а главной его целью стало развитие воздухоплавания в научно-технических, военных и спортивных целях. Все частные учреждения страны находились под началом организации. Вскоре ее стали называть Императорским всероссийским аэроклубом. А позже он вошел в состав Международной авиационной федерации.

Дни рождения 29 января

29 января 1860 года родился великий русский писатель, прозаик, драматург Антон Павлович Чехов. Его произведения переведены более чем на 100 языков, а пьесы ставятся в лучших театрах мира. В литературу писатель пришел после окончания университета. Он работал уездным врачом и публиковал свои произведения. В числе известных — «Палата № 6», «Человек в футляре», «Дядя Ваня» и множество других.

29 января 1954 года родилась американская телеведущая, актриса, продюсер Опра Уинфри. В разные годы ее называли самой влиятельной женщиной в мире, самым влиятельным человеком в шоу-бизнесе и самой влиятельной знаменитостью. Она не только известная телеведущая, но и успешный медиамагнат. Уинфри владеет собственной киностудией, журналом, радиосетью и кабельным телеканалом.

29 января 1970 года родился советский и российский композитор, пианист, певец Дмитрий Маликов.