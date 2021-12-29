Кот Бендер, Евгений Понасенков и Джиган на расслабоне. В Сети выбрали главные мемы 2021 года

«ВКонтакте» и портал Memepedia подготовили мемные итоги года. В топе главных смешных картинок из интернета в 2021-м оказались котики, кадры из фильмов и мультиков, а также Евгений Понасенков.

Главным мемом 2021 года пользователи «ВКонтакте» выбрали австралийского кота Бендера, который покорил пользователей свои удивленным и возмущенным видом, а также телосложением.

Бендер — видеомем. На записи, которая стала основой для шуточных роликов, кот смотрит в камеру и настойчиво мяукает, как будто чем-то возмущается.

Второе место заняла шуточная картинка «Вы продаете рыбов?», в одночасье ставшая мегапопулярной в Сети.

Также в тройке лидеров оказался мем с цитатой из мультфильма «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». Изображение богатыря сопровождается подписью: «А ловко ты это придумал» — она может быть как похвалой всерьез, так и саркастичным замечанием.

Четвертое место досталось постироничной абстрактной картинке с главным героем сериала «Острые козырьки» Томасом Шелби в исполнении Киллиана Мерфи и словом «бебра», которое на сленге обозначает пенис.

Пятое место пользователи Сети присудили персонажу из фильма «Форсаж» Доминику Торетто. Подпись к фото гласит: «Нет ничего важнее семьи». Мем иронизирует над пафосом персонажа.

На шестом месте оказался мем «Повезло, повезло».

Седьмую строчку отдали картинке с актером Джанкарло Эспозито «Мы не одинаковые». Его персонаж доказывает вымышленному оппоненту свое превосходство.

Восьмое место самых смешных мемов досталось изображению историка и шоумена Евгения Понасенкова. В оригинальном видео он гуляет по парку под песню Ride it. Ролик используют, чтобы показать, что можно расслабиться и получать удовольствие — например, несмотря на рабочие обязанности.

Предпоследнее место досталось мему с крайне удивленным стримером Алексеем Шевцовым.

Замыкает десятку лучших мемов — 2021 фотография рэпера Джигана с подписью «На чиле, на расслабоне», которая по смыслу схожа с мемом про Евгения Понасенкова.

Проголосовать за любимую шутку можно было в специальном приложении «Битва мемов» — выбирали пользователи из 35 лучших картинок, по мнению редакторов Memepedia.