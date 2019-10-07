На телеканале «360» открывается новая рубрика — «Маневр на 360». Интересно будет всем, кто за рулем!

«Маневр на 360» покажет самые актуальные лайфхаки и расскажет, как не остаться на обочине и не глотать пыль в пробке. Ведущим премьеры станет Андрей Ломанов, автоэксперт и водитель с 25-летним стажем.

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Как же не разориться на содержании железного коня? Как правильно перевозить животных в салоне автомобиля? Что чувствует водитель, когда он сутки за рулем? Об этом и многом другом расскажет телеканал «360» во вторник и пятницу, с 19:00, а также в субботу и среду, с 9:00.

Спонсор показа — магазин автозапчастей и автотоваров «МирусАвто».