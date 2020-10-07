«Главкосмос» создаст онлайн-магазин сувениров с символикой достижений Роскосмоса

Все желающие смогут купить онлайн сувениры и другую продукцию с символикой достижений российской космонавтики. Новый интернет-магазин обещают открыть в ближайшее время.

«Запускаем новые такие инициативы, как интернет-магазин для мерча космического. Кошки скребут на душе, когда видишь, что в российских сетях в Москве футболки с надписью NASA очень хорошо уходят, наша молодежь их раскупает», — поделился генеральный директор «Главкосмоса» Дмитрий Лоскутов в ходе телеконференции «Перспективы космической отрасли России». Его слова приводит ТАСС.

Лоскутов пообещал, что аналог магазинов NASA и SpaceX запустят уже до конца месяца. Директор «Главкосмоса» обратил внимание и на то, что вся ракетно-космическая отрасль должна развиваться, чтобы про нее знали и хотели носить одежду и аксессуары с ее логотипами.

На официальной странице «Главкосмоса» в Instagram уже проводят опрос, какие изображения хотели бы пользователи поместить на одежду, чтобы носить ее.

Компания «Главкосмос» входит в состав Роскосмоса, она занимается внешнеэкономической деятельностью предприятия.

Ранее стало известно, что Роскосмос разрабатывает программу по поиску жизни на Венере. Миссия запланирована на 2029–2034 года.