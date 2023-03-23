Интересное 23 марта 2023, 21:13 Глава Тульской области Дюмин увеличил меры поддержки для врачей

Читать 360tv в

Глава Тульской области Алексей Дюмин увеличил количество мер поддержки для врачей. Это стало известно в ходе совещаниия по кадрам для медицины, написала ТСН24.

Политик подчеркнул, что в регионе взят курс на улучшение качества медицинских услуг, а также предоставление врачебной помощи даже жителям самых отдаленных районов. По его словам, достичь этого можно с помощью найма высококвалифицированных кадров.

Реклама

Дюмин подчеркнул, что сумму подъемных для врачей увеличат до миллиона рублей. Кроме того, для фельдшеров и медсестер внедрят компенсацию за оплату аренды жилья.

Реклама