Интересное 07 июля 2023, 19:03 Глава Sportzania Пугачев рассказал, зачем знакомить коллег со своей семьей Глава Sportzania Пугачев заявил, что знакомство коллег с родителями улучшит обстановку

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Очень важно представить коллегам свою семью, чтобы обеспечить дружескую атмосферу в коллективе. Такой информацией поделился генеральный директор группы компаний по комплексному развитию и отдыху Sportzania Игорь Пугачев. Об этом сообщило ИА RuNews24.ru.

По словам специалиста, если ваши коллеги знают о семье, они могут более грамотно планировать совместные мероприятия. Также у них будет больше сочувствия к вам при возникновении каких-либо проблем.

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Кроме того, вы сможете узнать друг друга вне работы, что может способствовать более открытому общению и сотрудничеству.