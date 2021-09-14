facebook_pixel
    14 сентября 2021, 15:58

    Глава СПЧ рассказал, что отличает Моргенштерна от «черных рэперов»

    Арина Бобкова

    Глава СПЧ Валерий Фадеев рассказал, чем Моргенштерн отличается от «черных рэперов». По его словам, российский музыкант не является профессионалом своего дела и уделяет мало времени работе над музыкой. Об этом сообщила «Газета.ru».

    «У них [„черных рэперов"] там мат через каждое слово, и любителей очень мало среди людей старшего поколения. Но это профессионалы, которые работают ежедневно. Как пианист или скрипач по четыре часа в день занимаются, так и эти работают. И именно эта работа и профессионализм вызывают уважение», — рассказал политик.

    По его словам, творчество Моргенштерна находится на уровне колхозного клуба. Фадеев отметил, что к другим российским рэп-исполнителям относится с уважением.