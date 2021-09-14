Глава СПЧ рассказал, что отличает Моргенштерна от «черных рэперов»

Глава СПЧ Валерий Фадеев рассказал, чем Моргенштерн отличается от «черных рэперов». По его словам, российский музыкант не является профессионалом своего дела и уделяет мало времени работе над музыкой. Об этом сообщила «Газета.ru».

«У них [„черных рэперов"] там мат через каждое слово, и любителей очень мало среди людей старшего поколения. Но это профессионалы, которые работают ежедневно. Как пианист или скрипач по четыре часа в день занимаются, так и эти работают. И именно эта работа и профессионализм вызывают уважение», — рассказал политик.

По его словам, творчество Моргенштерна находится на уровне колхозного клуба. Фадеев отметил, что к другим российским рэп-исполнителям относится с уважением.