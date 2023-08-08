Интересное 08 августа 2023, 20:45 Глава «Советского космоса» Цуканов заявил, что «Луна-25» займется поисками воды

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«Луна-25» будет заниматься поиском воды для полноценного освоения спутника. Такой информацией поделился популяризатор отечественной космонавтики, руководитель сообщества «Советский космос» Максим Цуканов. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Впервые в истории отечественный космический аппарат приземлится на Южном полюсе Луны. Предположительно, на месте посадки космический аппарат должен обнаружить воду. На полюсах может располагаться лед.

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«Дальнейшие миссии уже давно расписаны. От „Луны-25“ зависит наше полноценное возвращение на спутник Земли», — пояснил Цуканов.