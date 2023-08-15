Интересное 15 августа 2023, 00:16 Глава Союза пчеловодов Капунин заявил, что отравиться можно рододендровым медом

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Рододендровый мед может привести к отравлению. Таким мнением поделился председатель Союза пчеловодов России Валерий Капунин, сообщил NEWS.ru.

Специалист пояснил, что данный мед опасен для человека. В его составе содержится ядовитое вещество андромедотоксин. Оно обладает нейротоксичным действием.

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«Но тут речь идет только о монофлерном меде (собранном с цветков одного растения —прим. ред.). Если там есть пыльца и нектар с других растений, то ничего страшного не будет», — отметил Капунин.