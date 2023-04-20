Интересное 20 апреля 2023, 15:36 Глава Союза дачников Подмосковья Чаплин рассказал, что можно построить плавучий дом на реке и прописаться в нем

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Любой россиянин имеет право построить плавучий дом на реке и прописаться в нем при условии соответствующей регистрации и освидетельствования. Об этом сообщил глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с News.ru.

По словам эксперта, длина такого здания не должна превышать 20 метров, также его должны признать пригодным для постоянного проживания.

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Кроме того, при регистрации в документах нельзя называть дом плавучим объектом, такое имущество по закону не относятся к недвижимости. Чаплин отметил, что зарегистрировать жилье как плавучий объект можно с помощью процедуры, регламентированной в Водном кодексе РФ.