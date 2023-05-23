Интересное 23 мая 2023, 15:08 Глава Союза дачников Подмосковья Чаплин предрек повышение цен на аренду загородных домов этим летом

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Синоптики обещают аномальную жару в предстоящий летний сезон. На фоне этого увеличится спрос россиян на аренду загородных домов, рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, сообщил сайт «Политэксперт».

По его словам, в связи с такой востребованностью этим летом возрастут цены и на покупку дачных домов. Желание перебраться загород Чаплин связал с возможностью многих россиян работать удаленно.

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Он также отметил, что значительная часть соотечественников тяготеет к рыбалке, шашлыкам и отдыху в бане.