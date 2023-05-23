Интересное 23 мая 2023, 15:46 Глава Союза дачников Чаплин посоветовал периодически ставить садовый инвентарь в ведро с машинным маслом

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Мотыги, лопаты и грабли периодически следует помещать в ведро с машинным маслом. Это поможет избежать пересыхания инструментов и продлит срок их службы, сообщил глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с News.ru.

По словам эксперта, садовый инвентарь требует бережного отношения к себе. Так, все инструменты следует хранить в темном и сухом месте, лучше всего для этих целей подойдет погреб.

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Как сообщил сайт «Политэксперт», при первых признаках появления ржавчины на инвентаре ее следует удалить жестяной щеткой.