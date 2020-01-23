Глава секты «Ученики Христа» отправилась в СИЗО

«Суд продлил арест Гайнуллиной до 27 мая», — сообщили в суде.

Арест также продлили Ивану Казанцеву, отцу убитого мальчика. Он с помощью Гайнуллиной проводил обряд «изгнания бесов», после которого и умер ребенок.

Когда в суде главу секты спросили о месте работы, она ответила, что работает «в царстве Иисуса Христа». Ее отправят на психиатрическую экспертизу.