23 января 2020, 15:18
Глава секты «Ученики Христа» отправилась в СИЗО
Ленинский суд продлил арест организатора секты «Ученики Христа» Земфиры Гайнуллиной за участие в убийстве девятилетнего Давида Казанцева в рамках «религиозного обряда». Об этом сообщило ИА Ura.ru.
«Суд продлил арест Гайнуллиной до 27 мая», — сообщили в суде.
Арест также продлили Ивану Казанцеву, отцу убитого мальчика. Он с помощью Гайнуллиной проводил обряд «изгнания бесов», после которого и умер ребенок.
Когда в суде главу секты спросили о месте работы, она ответила, что работает «в царстве Иисуса Христа». Ее отправят на психиатрическую экспертизу.