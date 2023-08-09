Интересное 09 августа 2023, 22:55 Глава РЗС Злочевский заявил, что жара может сказаться на урожае кукурузы и огурцов

Читать 360tv в

Наступившая в некоторых регионах жара может сказаться на урожайности кукурузы, картофеля среднего срока созревания и сахарной свеклы. Такой информацией поделился президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Об этом сообщила «Парламентская газета».

По словам специалиста, повторить прошлогодний уровень урожая не удастся. В 2022 году держалась идеальная для выращивания растений погода.

Реклама

В текущем году удастся собрать примерно 30-140 миллионов тонн зерна.

«Но все равно это очень хороший результат. Аналитики прогнозируют второй, третий урожай», — отметил Злочевский.