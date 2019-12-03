Глава Росгидромета рассказал о погоде на новогодних праздниках

Вильфанд объяснил, что сделать точный прогноз погоды на новогоднюю ночь за такой долгий срок нельзя. Однако, по словам специалиста, уже можно сказать, что температура будет выше нормы.

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«Не существует возможности прогнозировать погоду на новогоднюю ночь сейчас, в начале декабря. Нет основы, нет базы, чтобы прогнозировать по дням. В целом, в центре Европейской России и в Москве в частности, среднемесячная температура в декабре будет около и выше нормы», — рассказал глава Росгидромета.

Он также уточнил, что погода будет переменчивой, и похолодания будут сменяться потеплениями.

«По предварительным расчетам, оттепелей будет на 30% — 50% больше, чем обычно. Традиционно в Москве за зиму случается 8-10 дней с оттепелями. В этом году ожидается гораздо больше», — предупредил Вильфанд.